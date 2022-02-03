環球歌手疫下隔空拜年 分享12生肖虎年開運貼士 (21:18)

AGA（上圖左起）、Gin Lee、陳凱詠（下圖左起）、曾比特及涂毓麟向大家送上新年祝福。（大會提供/明報製圖）

一眾環球歌手在疫情下隔空向大家拜年，並接獲特別任務，分享12生肖在虎年的開運貼士。AGA（江海迦）指屬龍的朋友去年經歷完「破太歲」，今年整體運程將會相對穩定，可重新出發。Gin Lee（李幸倪）就提醒屬雞的朋友：「今年屬雞嘅朋友有貴人扶助，所以運程唔錯！不過要留意今年人緣較一般，過得相對平淡。」Jace（陳凱詠）表示屬蛇的朋友今年運勢要多加留神，可能會有血光之災，所以要好好控制情緒，謹記「禍從口出」，否則情况會愈來愈壞。Mike（曾比特）稱今年屬羊的朋友財運吉星較多，沒什麼大問題：「秋冬天出生嘅朋友今年會大翻身，運氣會慢慢上升；春夏天嘅朋友運氣則有機會慢慢下降。」

組合石山街表示屬牛的朋友運勢亨通暢旺，事業運特佳，機遇接踵而來，要好好把握時機作出不同新嘗試；桃花運亦旺，但要小心容易墮入曖昧關係。他們又提醒屬猴的朋友：「今年將面臨較多衝擊，桃花同身體方面都要多加留神。而且今年不宜作出重大改變，好似轉工、創業、置業等都要睇定啲。」樂隊ONE PROMISE就指屬馬的朋友今年運勢暢順亨通，可謂事業感情兩得意，一洗之前頹氣，可作出新嘗試，為人生重設新方向，而且桃花運亦很不錯。他們也稱屬豬的朋友今年事業、感情運較弱，更容易財來財去：「不過唔緊要，只要耐心應對挑戰，就會有轉機！」

Oscar（涂毓麟）指屬虎的朋友今年犯太歲，雖然運勢並非一面倒，但難免會較波動；今年要作好心理準備迎接變化，凡事宜多作部署，不宜作重大決定。Jolie（陳逸璇）稱屬狗的朋友今年運勢向好：「虎年運程先弱後強，但今年就不宜太過進取，應以務實態度應對，唔好輕言放棄，付出的努力必定有回報！」JNYBeatz就提醒屬兔的朋友，新一年將有較多合作機會，但相合的年份運勢容易走向兩極，當中有七成人運程上揚，亦有三成人「吉中藏凶」，所以要處處謹慎提防，面對不熟悉範疇更要多作了解。Kerryta則表示屬鼠的朋友在虎年運勢不錯：「呢年雖然可以講係是非之年，但係是非愈多，人氣反而愈旺！整體嚟講，今年係多勞多得、逢凶化吉之一年，宜少說話，多做事，努力不懈的耕耘將可迎來大豐收。」

（即時娛樂）