「寰亞四福Sing」寫揮春 鄭欣宜「Moon Joyce宜龜」夠創意  (21:51)

「寰亞四福Sing」馮允謙（Jay）、鄭欣宜（Joyce）、黃淑蔓（Feanna）和趙祥誠（Ben）團年食盆菜，寓意虎年盆滿缽滿，財運亨通。之後，他們又發揮創意，即席用自己名字創作揮春，黃淑蔓的「蔓（萬）事勝意」與趙祥誠的「吉『祥』如意」 甚有心思；在外國長大的馮允謙認識太少中文字，結果他又中又英，還有其自家英文拼音字，令大家看得一頭霧水，要3位同門從旁指導他寫中文字，一人一句，混亂間誤將風生水起寫成風「山」水起，非常搞笑；同樣在外國長大的鄭欣宜表示不太懂寫中文字，她想了一會就胸有成竹地說：「我啱啱出咗張唱片叫《Joyce To The World》，我想呢張揮春裏面有Joyce，仲想加埋中文名。」然後她紮好馬步寫第一個「字」卻畫了一個月亮，然後是Joyce及宜字，最後又畫了一隻烏龜，黃淑蔓立即估到欣宜是想寫「Moon（滿）Joyce（載）宜（而）龜（歸）」。

談到新年展望，最愛唱歌表演的馮允謙希望今年開個人演唱會，「年頭、年中、年尾都開演唱會，父母繼續留喺香港全部捧場。我亦希望今年會寫更多歌，因為要還好多歌債，剛才Joyce又追我歌了」。趙祥誠除了拍廣告和演舞台劇，還積極學唱歌，「希望今年可以推出屬於自己嘅歌，雖然未諗到攞獎咁遠，但我會努力，唔會辜負fans和大家對我嘅愛，朝住攞新人獎目標進發」。至於欣宜透露去年開始學彈鋼琴，希望今年學有所成，公開表演，她說：「希望今年可以自彈自唱一首歌，搵一個舞台表演畀大家睇。今年會繼續做好多音樂上嘅事情，搵更多音樂人合作，最近收到一位我好欣賞嘅音樂人寫歌畀我，好開心。而我都會再寫歌，請大家期待2022年鄭欣宜嘅音樂世界。」今年將大學畢業的黃淑蔓期待踏入人生新階段，「去年除咗返學和出咗一首歌，仲拍咗第一部電影，係新嘗試。今年畢業後，我要踏入人生另一個階段，做大人返工啦，做全職藝人。」

（即時娛樂）