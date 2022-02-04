黎明新歌《全身想旅行》 唱出港人疫下未能出埠旅行心聲 (12:36)

黎明（Leon）找來好友林日曦為舊歌《眼睛想旅行》重新填詞，推出新歌《全身想旅行》。當中的歌詞如「個赤鱲角真闊 冇晒人飛」、「放假就冚被」、「甚麼空喼經已生鏽 甚麼passport積哂污垢」、「如果想開心 𡁻日本的炸粉 墊住大阪的聲音 當去鬼咗旅行」，寫出香港人疫情下無法出埠去旅行的心聲。

黎明在社交平台說︰「今日立春，祝福每位身體健康，事事順利，今次我就重唱一曲兼搵個朋友幫忙重新填詞，將《眼睛想旅行》亦改為《全身想旅行》。人哋有神童預言，而我更不是什麼預言者，所以我只能將此曲：《全身想旅行》送給大家去分享兼回憶今次疫情給大家的所有經歷，相信每一位都有屬於佢個人的信念，我亦一樣，而這一曲：《全身想旅行》，我想牙痕痕斷估預言今次聽完此曲不超過60天便可將佢拋諸腦後成為過去式，往後亦無需再聽，因為疫情也只是我們生命中的一點具挑戰性的小過客，此過客亦好似刺客，傷害了好多無辜，最後大吉利是，請原諒我，新正頭講啲咁嘅嘢，我亦相信人類能接受不同時候的挑戰，包括對抗疫情種種等等。」

林日曦則表示︰「有位朋友，佢喺樂壇上係神枱級嗰批，我係佢就un吓腳湊吓囡，但佢偏偏份人就...都唔知佢係貪玩定係屁股痕癢，定係話佢對自己有要求啦我唔知。早排佢竟然無啦啦入錄音室重新錄多一次佢自己嗰首《夏日傾情》，話因為唔滿意自己當年啲震音喎。我呸，咁當年啲震音當年興吖嘛。我冇理佢，我之後照聽番舊嗰個版本，然後過咗冇幾耐，唔知佢係貪玩定係屁股痕癢，定係話佢想氹吓大家開心啦我唔知，竟然打嚟話想重新錄一次《眼睛想旅行》。我話，吓？你上次重新錄《夏日傾情》嗰時，咪已經重新錄埋《眼睛想旅行》囉？佢話，嗰首係《越夜越有機》...我話，哦......唔好意思我成日搞錯兩首歌...然後我心諗，你想錄《眼睛想旅行》，咁你咪去錄《眼睛想旅行》囉，同我講做咩呢？佢話想重新填過啲詞，哦原來係咁，所以就出咗今日出街嘅呢首《全身想旅行》。」

《眼睛想旅行》

個赤鱲角真闊

冇晒人飛

你我都半放棄

放假就冚被

唱吓舊歌

當我呼出廢氣

甚麼空喼經已生鏽

甚麼passport積哂污垢

甚麼皮靴都發咗臭

吽喺屋企

摸吓最厚嘅褸

如果想開心

𡁻日本的炸粉

墊住大阪的聲音

當去鬼咗旅行

尋一點開心

淥熟一兜意粉

索住曼谷的香薰

個肺都想旅行

呵 ～ 個肚都想旅行

呵 ～ 我血管想旅行

呵 ～ 我眼睛想旅行

（即時娛樂）