鄭嘉穎今個農曆年假期當「全職爸爸」,留家照顧兒子。他昨天在社交平台上載抱住大仔鄭承悅(Rafael),齊齊在梳化上睡覺的照片。照片中的Rafael熟睡,嘉穎就握住兒子的小手,露出甜絲絲笑容。他說︰「經過三日嘅作戰⋯ 😴🧧 How many more days left?」太太陳凱琳(Grace)留言「fighting 😂❤️ 」,為老公打氣。

(即時娛樂)