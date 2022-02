楊千嬅昨天(2月3日)48歲生日,與丈夫丁子高及兒子Torres身在上海的她,一如以往舉行生日會慶祝。她在社交平台甫相︰「感謝大家的生日祝福,感動的自家製生日視頻。每年2月3日,最重要是感謝父母,特別是母親,還有要感謝一路上陪伴著的,愛我的,我愛的你們。繼續感恩地努力生活,年初三祝大家身體健康﹗心想事成﹗一起向未來﹗」 ​​​丁子高也有分享合照放閃︰「You are always the apple of my eye﹗Love You 3000﹗願你永遠幸福快樂!」

(即時娛樂)