陶大宇翻唱《倒轉地球》爆紅 疫下共渡難關 接Job冇加價 (20:23)

陶大宇去年因翻唱劉德華《倒轉地球》爆紅，他日前接受香港開電視主播王凌燕專訪時，坦言沒想過迴響這麼大。他說︰「我覺得應該要開心，很感謝網友，如果沒有他們那麼有趣的帖文，這個現象不會成立。」被問到身價可有因此上升10倍時，大宇坦白有幫助，且已接下不少過年後的工作。「也多了一些我從前想像不到的工作。我沒有加價，覺得工作多了，結果也一樣。疫情令很多老闆很慘，我也想跟他們共渡難關。我並非不加價，而是等大家休養生息了，這樣加價才合理」。

至於平日可有練歌，大宇最初笑言有練習就不會有今天的成就，其後才認真說︰「我的唱功當然有待改進，起碼不是五音不全，但不是很難看。有人說我人歌分離，又說我走音，其實是網上的二次創作，是一些搞笑的惡搞，但竟然有人相信我現場是這樣唱。大家想像一下，如果我真是這樣唱，怎會有老闆請我，但我覺得大家笑笑也是一件開心事。至於我為何會選這首歌，是因為這歌節奏快，加上歌詞和歌名，聽到已經很開心。」

大宇被問到除了劉德華、郭富城，還會唱誰的歌時說︰「不好了吧！我打擾他們兩位這麼久，會不好意思，還要打擾其他，是否要小心一些？他們有這麼多粉絲，會否有生命危險？」談到未來大計，大宇表示想安定下來︰「之前半年整個人真的透支了，那種累不是體力上的累，而是精神上。想要養傷，現在已經七勞八損，希望養好身體。」

（即時娛樂）