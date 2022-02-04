余香凝向同門催婚 廖子妤望虎年圓導演夢  (21:45)

「天下一將士」旗下藝人余香凝、廖子妤、陳穎欣、麥子樂、徐頴堃、余潔滢、林千渟和梁式昕新春團拜吃開年飯，寓意今年虎虎生威、步步高陞！

余香凝回顧牛年由人妻榮升靚媽，踏入虎年，她希望藉着身分上的轉變，嘗試更多不同角色，「以前演繹媽媽角色是靠想像，真的做了媽媽後，有些角色及情緒會特別入戲」。至於有否打算追個虎BB，她就表示「等多陣」，過多幾個生肖才再造人，而且身邊沒有人催，大家見她瘦了，只叫她快些演出。

余香凝不忘向同門催婚，至於被視為最有機會的陳穎欣卻說：「每年做訪問，我都話兩年後，其實這一刻未有結婚打算，因為工作上仍有好多東西想挑戰。去年試了很多新東西，自己都很滿意，稍後會有一些全新工作，例如飲食節目。原本我只是在私人社交平台提過好想做主持，結果游學修幫我達成心願，所以大家有什麼不要怕講，隨時有人會幫你圓夢。」至於廖子妤則有意升呢做導演，「每年都話想做導演，希望今年做到，可以寫出一個故仔」。

麥子樂在牛年既參演西片，又與友人合資開餐廳，他寄望疫情早日結束，一切回復正常。而3度主持靈探節目的林千渟，繼早前主演靈異電影後，近日又與七仙羽合作，她笑言好像在這方面特別有緣，亦不抗拒被叫「鬼后」。

余潔滢與梁式昕同樣希望作多方面嘗試，前者有意進軍影壇，朝惡女和打女之路進發，稍後亦打算報讀氣槍課程增值自己；梁式昕則以出歌為目標，還自爆恨拍拖，希望另一半愛乾淨、鍾意笑及有才華，最好成熟一點，會接受她的冷笑話。至於徐頴堃盼虎年能多做司儀工作外，亦希望兼顧幕後創作，還想為梁式昕寫歌呢！

（即時娛樂）