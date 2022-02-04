ANSONBEAN劉沛蘅譚旻萱玩大富翁互派錢 望財源滾滾 (22:48)

《全民造星III》季軍ANSONBEAN（陳毅燊）、早前被爆疑與洪卓立拍拖的《膠戰S2》主持Hillary（劉沛蘅）、曾為MIRROR成員呂爵安擔任MV女主角而成為「E女郎」的Mandy（譚旻萱），3人同是Cool Style Talent Management旗下藝人，故相約玩大富翁遊戲互相派錢，寓意祝福新一年財源滾滾、開心滿Fun！

談到虎年願望，21歲的ANSONBEAN去年出新歌、拍廣告、拍電影和電視劇，他期望來年能更進一步，在作品上加入更多個人構思，讓更多人認識他；孝順的他亦打算將去年全年的家用，放入利市送給媽咪做驚喜。

Hillary表示對唱歌、跳舞及演戲很有興趣，想請ANSONBEAN親自教她跳舞，但收友情價學費。新一年目標她想挑戰演技，嘗試演悲劇女主角；至於願望是財源廣進，儲夠錢做業主，買大屋讓家人住得舒舒服服。

Mandy為呂爵安擔任MV女主角後，從此愛上演戲，更報名上堂學戲。她稱新一年希望努力進修演技和有新嘗試，「去年拍了電影，想試拍電視劇，恨演男仔頭角色，如果公司批准，我不介意剪短頭髮換新形象」。

（即時娛樂）