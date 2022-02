李施嬅新年到訪《金宵大廈》拍檔陳山聰家拜年,向山聰囝囝霆軒(Jaco)送上利市。Jaco與施嬅互相拜年後,立即伸出雙手𢭃利市,並露出笑容,十分可愛﹗

施嬅說︰「要得到Jaco BB嘅微笑同埋充滿愛嘅眼神真係唔容易。😂 我成功啦,多謝Jaco大佬俾面,今年一定有運行!😜🧧或者佢係《金宵大廈》投胎之後嘅旭輝。🤣 My awesome costar/dear friend and his family. Happy Chinese New Year!!“ Big Red Big Purple!”﹗🤣」

山聰就希望《金宵大廈2》能在今年播出,他說︰「大年初四、立春大吉🌸💜🧧。感謝sister嚟拜年派利市🧧俾Jaco。🥰 希望《金宵大廈2》今年可以同大家見面🎉🤘🏿。其實Jaco大佬對其他人係有笑容🤣🤣🤣 ,胡小姐唔好嬲😆。」

胡定欣日前向Jaco派利市,Jaco寧願不要利市,也不肯向定欣笑及拜年。

