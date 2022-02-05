IT狗︱Frankie@MIRROR被讚演得好 凌文龍劇中爸爸真實身分是羅永昌導演 (15:54)

ViuTV劇集《IT狗》昨晚(4日）大結局，眾演員在劇集播完後於社交平台開直播與觀眾交流，高峰期時有10000人收看。眾人解答網民問題之餘，也介紹劇中的一些配角。原來劇中飾演凌文龍父親的演員，真實身分是導演羅永昌。羅永昌導演的作品有電影《每當變幻時》、《小Q》等，也曾擔任《鬼馬狂想曲》、《放‧逐》、《龍鳳鬥》、《大隻佬》等電影的執行導演。

ViuTV總經理魯庭暉也有收看大結局，他在社交網發文讚MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）演得好︰「當然，Frankie嘅演技唔係乜嘢神級。但我覺得，佢今次，係一位演員。啲人話因為佢個性格都似Never，所以咪做得好囉；我唔贊成。任何一個人對住鏡頭，背住對白，做第二個人，就算你嘅性格同嗰個角色好似，你估咁就好易呀？係，係易啲啲，但當中一定需要有努力、沉澱、投入...先至會令人知道，嗰個係Never。呢一點，證明佢今次，係一位演員。」

魯庭暉笑言今次這篇發文，他是冒住生命危險寫︰「呢篇野，冒着生命危險寫：一陣花姐又話我做乜淨係講一個唔講埋另外嗰啲MIRROR囝囝；金生又話我做乜唔讚下製作團隊；仲有阿藝人部主管又投訴我唔提吓其他artists。咁呀，唔講唔讚唔提，唔代表唔上心，咁唔通呀，IT狗裡面其中兩位演員，拍咗另一套嘢，我睇完rough cut (演員未睇）之後我覺得嗰套嘢一出街有機會令人眼前一亮我又周圍話俾人聽咩。講、讚、提...不如做啦。」

Frankie回覆︰「多謝魯生，我會繼續裝備自己㗎！never say never﹗」

（即時娛樂）