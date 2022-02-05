黎諾懿被招財貓包圍送愛的抱抱 新春避疫謝絕鄭伊健到訪 (23:29)

黎諾懿在壬寅虎年到尖沙嘴的餐廳嘆甜品，皆因店裏有4隻招財貓「妹妹」、「笨豬」、「笨笨」與「妹豬」。諾懿被「招財貓」包圍獲熱情招待，財源滾滾來認真好意頭。他特別有貓緣，有多年養貓經驗，連店中最驕傲的貓咪「妹妹」也投懷送抱，直接爬上他的膊頭要攬攬，訪問時也陪伴左右。

近年諾懿在農曆新年前也特別忙碌，因為他建立的食品品牌每年也推出糕點送贈弱勢社群，他親自監督製作過程又安排送貨，事事親力親為，在新年假期才有機會休息。今年因為家庭有新成員，「小春雞」做哥哥，多了「小冬牛」，他的休息時間也貢獻出來照顧兒子。提到他的「店小懿」，諾懿說品牌成立的初心是回饋社會，有善長支持買大批送贈慈善機構，而他亦沒有視這些是賺錢的生意，時常被問及捐多少錢？他會說是心意不是數目大小，今年便捐到香港盲人輔導會給有需要的人。自己愛煮食但不喜歡用煮食賺錢，別人品嘗他的食品會好開心，若果以賺錢為目標會對自己要求高兼壓力好大，將來待他有心力與適當時機才計劃他的飲食王國。

他在熒幕展現了廚神的風範，今年他研製新賀年菜式「鮑魚撈起」，他說：「重點是我煮的鮑魚汁，一般『撈起』的醬汁也是酸甜的，今次我用鮑魚熬汁，是不同口味。」諾懿親自下廚包辨16人的菜式沒有難度，但他在家中較少展身手，朋友到訪或老婆特別要求時，他才會下廚。他喜歡熱鬧，朋友也會到他家中聚會但這個新年例外，盡量避免朋友到訪。諾懿稱由於細仔只有一個多月大，疫情下要特別小心，連好友鄭伊健也未抱過「小冬牛」，過往他們會初三、四相約開年。

4歲半的哥哥「小春雞」已大個仔，諾懿稱自己不執著傳統新年習俗，故不會要求兒子向長輩斟茶或其他儀式。至於兒子的利市？他坦言有時會用了，反正也是存放銀行，「小春雞」暫時未懂得錢的價值，只知道可以用錢買東西，現在不急於教他理財，待他8、9歲才打算。一向恨生女的他，迎來細仔「小冬牛」，他說現在跟太太一人一個負責照顧最好，已打消追女的念頭。他笑說：「若果追多個又係生仔，咁我咪企喺度！」

過往兩年諾懿參與綜藝節目演出外，更兼幕後監製的工作，其中有在馬來西亞播映的，觀眾反應很好。他說希望虎年的疫情退去，回復正常的生活與工作。他監製的節目可以離港拍攝，例如往馬來西亞。他對綜藝節目的幕後工作有興趣，只要啱主題，製作的自由度很大，未來他會循這方向發展，相比較下做劇集的監製複雜得多了。不過，演出電視劇仍是他的本業，已兩年沒有拍劇，農曆新年後他會開工投入劇組。今次跟陳自瑤合作，是有關婚姻的故事，編劇是《BB來了》曾合作的，聽故事也覺得吸引，視作新嘗試。

諾懿到訪的餐聽雖然有貓但店中4隻可愛貓咪並非店員，是老闆Cat的寶貝陪她開工。主打台川fusion菜外，也有貓咪特色的甜品，諾懿品嘗了桂花貓貓肉枕甜品與貓腳紅豆冰也讚好呢！

場地提供：夢樂園（尖沙嘴）

（即時娛樂）