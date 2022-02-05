IT狗︱凌文龍：機會係留畀有信念嘅人 監製等ViuTV拍板開第二季 (22:01)

ViuTV《IT狗》昨晚第20集大結局，網民對劇中凌文龍飾演的阿信在Moby記者會跟萬鈞（朱栢謙飾）對質，仍回味阿信的對白並在網上廣傳。

阿信對萬鈞說：「你仍然覺得我哋呢班人蠢，但係我話畀你聽，香港創科欠缺嘅從來都唔係乜嘢技術，因為最好嘅技術，我哋20年前已經擁有過，真正令到呢個城市停滯不前嘅，亦都唔係你所講嘅無知同埋短視，而係我哋對香港創科都已經失去咗信任。我哋實在經歷過太多欺騙、出賣，所以每一個人都習慣咗喺俾人出賣之前，先將自己賣一個好嘅價錢，你所講嘅無知其實係一種世故，你所講嘅短視其實係一種無奈，佢哋嘅問題唔係蠢，佢哋係太過聰明，聰明到明白眼前嘅利益先至最值得信任；但係就算係咁，我知道仲有一班唔夠聰明嘅人，為咗自己嘅夢想，為咗呢個城市嘅未來艱苦前行，或者佢哋就係你所講嘅蠢人，但係我同你講，佢哋先至係一班有信念嘅人，只要我哋每一個人都堅守自己嘅信念，我哋一定可以追番失去咗嘅20年，搵番一個真正屬於我哋自己嘅未來。」

萬鈞感觸流下一滴淚，回應阿信，說：「嗯！不過呢個世界唔係話你有夢想，個機會就要畀你。」阿信堅定地說：「機會從來都唔需要人哋畀，機會係留畀有信念嘅人。」

《IT狗》監製羅耀輝大讚編劇寫得好好，他稱《IT狗》構思之初是導演簡君晋跟他提議拍職場劇，喜劇為主，在前10集也是輕鬆搞笑，中後段則更有戲劇性。問他《IT狗》帶給觀眾的訊息？他回應《明報》說：「疫情下與種種壓力，劇集目的就是給觀眾情緒出口，有開心、感動又有些道理，都是為大家打打氣。」劇集播映後觀眾反應之熱烈是他意料之外，感恩是觀眾看到劇組的用心。《IT狗》夠貼地，有認為反映社會議題？羅耀輝稱每人的睇法不同，有不同的解讀，但只有一個核心，不要放棄信念！

結局留伏線，創投公司老闆「Mark先生」出現，神秘人只聞其聲，有意投資PayPayDuck... ...觀眾等睇《IT狗》第二季，有網民在ViuTV總經理魯庭暉的Ig留言：「跪求《IT狗》第二季」。羅耀輝說：「第一步是要ViuTV拍板才有下文。（會否原班人馬演出？）若果《IT狗》有第二季，演員絕對願意原班人馬演出，雖然拍攝辛苦但他們拍得好開心，真正成為一Team人！」

（即時娛樂）