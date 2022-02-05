獲導演陳詠燊激讚一定紅 凌文龍：佢總係盲撐我 (23:08)

《IT狗》大結局，凌文龍飾演的阿信在招待會上跟萬鈞（朱栢謙飾演）一段對白被網民洗板。凌文龍回應《明報》他也被深深打動，特別是「機會係留畀有信念嘅人」這一句。凌文龍在劇中演出贏得讚賞，也經歷心情起伏。

他說：「其實最初都有畀人話呢個角色好蠢、好討厭，唔想睇佢。當時的確有啲唔開心，但自己都抱住一個信念，就係希望觀眾睇落去，會明白阿信經歷一個面對現實世界但仍堅守信念嘅人生。所以觀眾最後被阿信感動、鼓舞，係整個劇團隊的努力，非常感謝大家及觀眾。」他又說拍攝時大家也跟足劇本，但有時在導演的方向底下也有即興的台詞，或者又會大家在現場研究如何提升場戲。問他是否想拍《IT狗》第二季?他說：「我見好多觀眾都好想PayPayDuck有S2，希望大家集氣支持拍後續故事。」

凌文龍首次拍電視劇《IT狗》受讚賞，電影導演陳詠燊撐凌文龍，讚他在電腦房嗰場戲搞到佢眼濕濕，寫道：「凌文龍，一定要紅！一定要紅！」認真好肉緊。凌文龍笑說：「Sunny（陳詠燊）是我的好友，他總是盲撐我的。觀眾喜歡《IT狗》，是編劇團寫阿信寫得好，導演阿簡導得好，對手演員們演技好，我只是跟隨他們而已。」

（即時娛樂）