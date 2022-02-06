張繼聰自爆首次約會謝安琪經過︰這個女仔不能小看 (13:51)

ViuTV《爆谷一周》昨晚（5日）播出第3集，請來賀歲片《飯戲攻心》的張繼聰、鄧麗欣及林明禎做嘉賓。

3人在節目中分享人生中重要的飯局時，張繼聰表示太太謝安琪是他的第5任女朋友，由於他每次拍拖也很認真，以結婚為目標，因此每次拍拖都會帶女朋友回家食飯見家長。他說︰「最慘是我媽媽和前度女友做了朋友，所以我每次分手，我也見我媽媽哭得很慘。隔了一陣子後，她會對我說『我還有和誰去飲茶』。我記得我帶老婆回家時，我老婆很厲害，她很快令我媽媽喜歡她，所以不會出現那種台詞『唉，怎會這樣，以前的那個不會這樣』。」

張繼聰回憶︰「印象最深刻的飯局是真的有了小朋友後，跟父母、外母一起食飯宣布這件事的時候，我有點緊張。我記得我和爸爸說『我們有...你快要當祖父了』，我爸爸問『怎樣了？養了隻狗？』他的第一個反應是又養了狗，我回答不是。那時我們還未結婚，但很開心，那一餐飯大家也很開心。」

談到首次與謝安琪約會的經過，張繼聰回憶當時約對方看舞台劇及食飯。他說︰「我專登約她看舞台劇，因為有內涵，而且那套劇是我同學搞的。我到劇場時，人人都跟我打招呼，好似我是藝術界的。我們之後去一間普通餐廳吃東西，我老婆叫肉醬意粉，她問我『你吃嗎』，我答好。她分享給我吃，當然好。她盛給我的時候，不知道為何手滑了，全部肉醬意粉都落在我的身上，我便覺得『正喎，呢個女仔，咁樣嘅』。我老婆很Casual地說『唔好意思，我係咁樣㗎，不過我以前啲男朋友好鍾意』。她說完這一句，我便覺得這個女仔不能小看，幾有型，而且我起碼有機會。」

（即時娛樂）