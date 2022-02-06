青春不要臉︱周潤發鍾楚紅驚喜「現身」 白彪再度登場 (18:48)

無綫劇集《青春不要臉》昨晚播出一連兩集大結局，余德丞飾演的柳德榮與林正峰飾演的許士賓，因拒簽長約被公司雪藏，連累共同進退的姜之雁（劉穎鏇飾）被換走角色。本是一線小生的柳德榮被貶為《歡樂今宵》的「活力之星」，更被沒收宿舍兼淪為對白也沒有的茄喱啡。柳德榮最低潮時獲姜之雁陪伴和鼓勵，因一句話頓悟入行初心，設計想救回公司欲取消的藝訓班培訓。

白彪與郭柏妍在大結局中再次驚喜登場。白彪演回大俠「根叔」，以前輩身分教訓齊輕舟（丁子朗飾）別擅改劇本影響同劇對手，同時心痛柳德榮被雪藏。雖然白彪出場時間不多，但演出令觀眾留下深刻印象。

劇集尾段「榮雁CP」與「舟瑜CP」開心迎接1990年代的部分，除了他們的甜蜜互動外，周潤發、曾志偉、鄭裕玲、洪金寶、譚詠麟、鍾楚紅、許冠傑、徐小鳳、張國榮亦齊齊「現身」，令觀眾驚喜。編審黎倩儀表示這部分的劇情是參考當年，長達16小時的《齊心同步創90之演藝同歡新里程》大型馬拉松式直播節目。

大結局播出藝訓班學員成長片段，除了有劇中藝訓班的演出回顧外，更加插了當年「真」藝訓班學員畢業後的演出片段，以及多位影視界台前幕後，如已故邵逸夫爵士、杜琪峯、甘國亮、劉天賜、黃杏秀、黃日華、苗僑偉、湯鎮業，以及《青》劇監製潘嘉德。潘嘉德事前不知道，看到電視畫面後開心表示︰「估不到我不但有名出，還有樣子。多謝監製林肯！」

（即時娛樂）