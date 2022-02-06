陳山聰一句「胡婆婆有體臭」得罪胡定欣︰依家大鑊有排搞 (19:41)

陳山聰、姚子羚、伍允龍等今日出席劇集《鐵拳英雄》結局篇宣傳活動時，宣布該劇最高收視25點。陳山聰表示如收視達35點就穿泳褲慶祝，更拉姚子羚落水，叫她穿三點式；姚子羚答應，但強調會穿外套。

陳山聰在社交平台留言稱「懷疑阿胡婆婆有體臭」，因此胡定欣派利市給他的兒子霆軒（Jaco）時，Jaco多次擰歪面，又拒絕送吻。他表示事後被定欣來電責罵︰「我只是寫來講笑，原本她看不到，沒有事。但定欣看到報道，問我是否『玩嘢』，依家大鑊，有排搞，我要封兩封大利市給她。她經常整蠱Jaco，其實Jaco熱身後也願意被她抱。他們有些很老友的片，我沒公開。」

姚子羚笑言︰「我不怕見到Jaco，因為有定欣墊底。」談到過年可有被催婚時，她說︰「我今年犯大歲，去拜神祈福時順道求姻緣，希望早日遇上如意郎君。如意郎君不嫌多，可以再選擇一下。」

伍允龍趁農曆新年假期到好友安志杰家中拜年，探望契仔契女。他表示母親沒有催婚，他也希望找到另一半，會花多點時間觀察。伍允龍說︰「我都會去和朋友食飯認識一下，但不可以求其，可遇不可求的。」

（即時娛樂）