歌曲MV點擊有好成績 炎明熹待疫情好轉請幕後功臣食飯 (22:22)

炎明熹（Gigi）去年成為《聲夢傳奇》三料冠軍後，推出首支個人單曲《真話的清高》，MV去年9月上架至今已突破500萬點擊；她第一首個人國語歌《複雜》上架7日已逾120萬點擊，再加上她參加《聲夢傳奇》3首參賽歌曲《沒有你還是愛你》、《花無雪》及《領悟》的點擊，出道短短半年至少吸逾千萬點擊，認真厲害。

Gigi接受TVB娛樂新聞台訪問，Gigi表示這幾天父母、粉絲也有告知她這個好消息，估不到大家如此喜歡《真話的清高》，感謝大家的努力及支持。至於《複雜》同樣有好成績，Gigi再次多謝大家喜歡這首歌，亦感謝負責創作的張馳豪（Aska）、林君蓮（蓮姐）、Johnny老師，以及《青春本我》總導演及編審李敏等，有大家的配合及努力才有此效果，並興奮表示大家出奇地很喜歡《複雜》。說到會否請一班幕後功臣食飯慰勞，Gigi稱在台慶贏得的獎金尚未用，待疫情好轉，大家就齊齊去慶祝。

早前她突然在社交平台分享舊照，Gigi解釋曾在Ig限時動態問大家會否想看「認唔出Gi系列」，反應很不錯，便決定達10萬粉絲追蹤便公開。

（即時娛樂）