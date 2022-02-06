呂爵安冇偶包 形容自己百變 未敢當「新一代笑匠」 (23:15)

MIRROR成員呂爵安（Edan）沒有偶像包袱，在港版《大叔的愛》飾演田一雄，其誇張爆笑演出，不但獲垂青參與電影《闔家辣》演出，更被喻為「新一代笑匠」。對於這個稱號，Edan自言只是小諧星，「不要這樣說，這個稱號是誇大了，我絕對擔當不起！希望將來擔當得起，但相距甚遠，現在連演戲都稱不上認識，怎稱得上是『笑匠』！喜劇其實更加難拿捏，我有份喜感及節奏觸覺，但談不上叻，仍在學習中」。Edan稱自小喜歡看喜劇，他是周星馳及鄭中基的粉絲，視二人為學習對象與目標，在《闔》片可以跟偶像鄭中基鬥戲，可謂既驚且喜。

Edan不擔心經常以搞笑姿態示人被定型，以及影響歌手形象。「我本身喜歡搞笑及做綜藝，能夠帶給觀眾歡樂，並不是一件壞事，所以沒想太多」。他又自信地說，觀眾看完其演出的劇集《i.SWIM》、兩部電影《闔家辣》及《過時過節》，反而覺得他不但識搞笑，可塑性亦很高。Edan更形容自己百變，可以搞笑，又可以認真及型格，未來期待有更多不同挑戰。Edan亦指自己沒有偶像包袱，卻有底線，若要全裸演出需要考慮。他說：「我條路不可以單一，不是因為覺得自己演戲和唱歌有才華，是如果我單一很叻，就可以單一，問題是我不夠叻，所以才要雙線發展。」

《闔家辣》是Edan首部電影作品，亦是導演鄭晉軒（Coba）處男執導作，Coba覺得做導演最難處理是現場決策，「一個鏡頭嗌完cut，大家會望着我，聽我說好與否，要拍多一個嗎？拍多一個，要講解為何要拍多一個，有何不足地方，幸好監製吳君如給我很大信心，頭兩天我真的戰戰兢兢，嗌cut後不敢出聲表達意見，慢慢下來，他們幫我很多，給我很大創作空間」。Coba又大讚片中4位演員吳君如、鄭中基、梁詠琪及Edan各具特色和喜劇節奏，能演繹他寫的笑位。

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（即時娛樂）