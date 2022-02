C AllStar機場送別經理人 釗峰憑歌寄意送祝福：接受新生活蛻變 (12:47)

組合C AllStar早前曾表示,和他們合作12年的經理人小吉及監製阿簡將移民,展開新生活。昨天(6日)凌晨2人離港,成員梁釗峰﹑陳健安及何建曦(Jase)到機場送別戰友,他們在社交網以歌曲《留下來的人》歌詞互勉,陳健安坦言2人是他最大的舒適圈:「簡,多謝你嘅栽培,多謝你成就C AllStar嘅一切,亦製造我23歲至今最青春最黃金嘅回憶,多謝你嘅任性。小吉,永遠記得你最強嘅一句,『俾啲好嘢人睇!』12年嚟辛苦哂,多謝你。

跳入跳出Comfort zone大紀錄:2009做咗組合﹑2017休團單飛﹑2021集合﹑2022領航嘅你哋要離開。每次要跳出comfort zone,代表要經歷未知嘅恐懼,慢慢領略到,呢啲不安感係一個訊息:『又係好機會更認識自己同世界,變得更強!』願新生活安好順利。Love you。」

釗峰在Instagram貼相亦寫道「只可接受新生活的蛻變」,他留言:「2009年,遇上,無數個重要時刻,我們都同在。鬧過交,比佢哋煩過,一齊開心過,興奮過,亦有感動過,啲眼淚呢....邊數得清...迷失嘅時候,慶幸咁多年背後有兩位支柱,而家雖然條柱就遠咗啲,我哋各自好好為新生活加油吧!祝福, All the best﹗Love u all, my C family」。

