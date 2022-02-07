C AllStar機場送別經理人 釗峰憑歌寄意送祝福：接受新生活蛻變 (12:47)

組合C AllStar早前曾表示，和他們合作12年的經理人小吉及監製阿簡將移民，展開新生活。昨天（6日）凌晨2人離港，成員梁釗峰﹑陳健安及何建曦（Jase）到機場送別戰友，他們在社交網以歌曲《留下來的人》歌詞互勉，陳健安坦言2人是他最大的舒適圈：「簡，多謝你嘅栽培，多謝你成就C AllStar嘅一切，亦製造我23歲至今最青春最黃金嘅回憶，多謝你嘅任性。小吉，永遠記得你最強嘅一句，『俾啲好嘢人睇！』12年嚟辛苦哂，多謝你。

跳入跳出Comfort zone大紀錄：2009做咗組合﹑2017休團單飛﹑2021集合﹑2022領航嘅你哋要離開。每次要跳出comfort zone，代表要經歷未知嘅恐懼，慢慢領略到，呢啲不安感係一個訊息：『又係好機會更認識自己同世界，變得更強！』願新生活安好順利。Love you。」

釗峰在Instagram貼相亦寫道「只可接受新生活的蛻變」，他留言：「2009年，遇上，無數個重要時刻，我們都同在。鬧過交，比佢哋煩過，一齊開心過，興奮過，亦有感動過，啲眼淚呢....邊數得清...迷失嘅時候，慶幸咁多年背後有兩位支柱，而家雖然條柱就遠咗啲，我哋各自好好為新生活加油吧！祝福, All the best﹗Love u all, my C family」。

（即時娛樂）