陳嘉寶4年冇演戲 感恩遇上《IT狗》團隊 演極品港女獲讚 (14:54)

ViuTV原創劇《IT狗》上周五已播出大結局，劇中演員先後在社交網分享拍攝感受，在劇中演Shirley的陳嘉寶（Anjaylia）的演出，亦惹網民熱議及讚賞。

4年沒有演戲的Anjaylia在劇中演極品港女Shirley，是現實的機會主義者，她表示感恩遇上《IT狗》：「除了好劇本，還有整個好團隊，一個幕前幕後大家都很想盡好自己本分，甚至更多，去做好每一場戲的團隊。在劇組的時間不長，但真的真的很享受、很快樂。」

Anjaylia感謝導演簡君晋讓「失業」已久的她有演出機會：「還記得他去年初找我，問我有沒有興趣參演，還提出了兩個可能的角色。後來我選了一個發揮比較大，但需要casting的，那便是Shirley。」

Anjaylia續寫道：「有趣的是，劇集播出而來，每天都有很多人跟我說，很想打Shirley，但在導演和編劇角度而言，Shirley卻並不是一個壞人，只是一個很現實的機會主義者。這種人就是那麼不著痕跡的存在於我們的身邊...你跟她講理講不過，她的面具想撕也撕不破...還總是一副光鮮亮麗、人畜無害的樣子...這種人你我也許遇過不少，所以共鳴才會這麼深。感謝編、導的信任，給我很多的空間，也願意聆聽我的想法，甚至乎放手花時間讓我嘗試一些構想。這機會，很寶貴。

想打她還想打她，但Shirley在劇中說過一句話我覺得很對：『如果喜歡一件事，就應該鼓起勇氣，不顧一切去追...』我會。年紀不小了，不再是大家以前認識的學生妹妹了...這些年，變化太多...但這不應阻礙我追求我喜歡的、演戲的夢想。大家一起勇敢去追吧！同路的『蠢人』多的是。我們，一起堅守信念。#想打Shirley揮手區 #你的憤怒我的動力 #開心大家想打佢 #你唔想打佢我反而驚」

（即時娛樂）