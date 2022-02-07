不可能任務｜張振朗譚俊彥鬥意志鬥體力鬥熱血 (15:54)

譚俊彥和張振朗在節目中以隊長身分挑戰各種不可能任務。（大會提供）

無綫於周四（10日）開始，逢周四及周五晚播映全新綜藝節目《不可能任務》。先後鎖定「動作特技考驗」及「特警遴選體驗」兩大任務，派出16名自命捱得藝人，包括張振朗（隊長）、戴祖儀、孔德賢、劉頌鵬、杜穎珊、古天祥、何慈茵、劉展霆、譚俊彥（隊長）、李思雅、何泳芍、伍富橋、余應彤、鄔嘉駿、關曜儁及吳紫韻，接受「不可能」特訓。

本周四播出的第一項「不可能任務」為「動作特技考驗」挑戰，負責掌控是項任務流程的兩大主腦，分別為香港動作特技演員公會會長錢嘉樂，以及國際級動作導演林迪安。

在「安樂」兩大導師帶領下，隊長張振朗、隊員戴祖儀、孔德賢、劉頌鵬、杜穎珊、古天祥、何慈茵及劉展霆，將挑戰一連串高難度特技動作訓練，包括跳樓、飄移、槍戰、爆破、火人、拳腳對打、兵器及滾樓梯等；看似簡單的基本功鍛煉，不但令參與藝人面對挫敗感，更有學員因未能消化指令而意外受傷。完成連串「不可能」特訓後，8人在錢嘉樂及林迪安指導下，拍攝一段片長6分鐘動作場面作為畢業作品。

挑戰首項任務的8位藝人中，以具備驚人意志力的張振朗，以及自5歲開始接觸洪拳的何慈恩表現最為理想，即使訓練期間面對挫折，2人迎難而上，最終不但在畢業作品中擔任重要任務，亦於整個任務期間，起穩定軍心作用。

杜穎珊則是最有驚喜的學員，自小已入選香港體操總會藝術體操精英隊、並曾3次代表香港參加國際瑜伽比賽兼獲獎無數的杜穎珊，訓練期間展示驚人柔軟度外，學習及適應能力亦相當強，令「安樂」二人對她另眼相看。

（即時娛樂）