「蟲草大王」發短信跟Ali拜年 陳恩德讚曾勵珍頭腦靈活 (17:18)

陳恩德被問到跟樂易玲有沒有聯絡，他淡然表示：「我冇特別睇法。」（鍾偉茵攝/資料圖片）

陳恩德表示新年期間已發短信跟Ali拜年，另外他說跟曾勵珍（圓圖）是朋友。（鍾偉茵攝/資料圖片）

「蟲草大王」陳恩德（Mark）早前邀請李佳芯（Ali）出席活動，卻遭TVB經理人禁止合照，令他深感受辱，要求高層樂易玲交代，其後憤然抽起落在無綫逾千萬元廣告，轉場到ViuTV落廣告。

Mark今天（7日）以「人間有情慈善基金」創辦人身分，率領林希靈和黃愷怡、張明偉、楊證樺與太太沈可欣，到粉嶺進行《北區派福袋送暖》行動。Mark表示新年期間，曾發短信跟Ali拜年，至於Ali有沒有回應？他避談：「都係咁啦，唔知喎，冇check喎！」

問Mark有沒有跟樂易玲聯絡？他淡然說：「我同事處理緊，有都係聯絡我啲同事。（你與樂小姐有冇偈傾？）我又冇特別睇法，我覺得度度都係咁樣宣傳，試吓囉，都係好事嚟嘅！」

談到他已轉到ViuTV落廣告，是不是已見效果？他說：「（ViuTV）係其中一個平台。（成績好過TVB？）冇咁快睇到嘅，啱啱過年，加上疫情嚴重，一時間冇咁快睇到（成績），呢輪廣告主力喺NFT方面，變咗產品廣告唔好太多。」

有網民認為樂易玲與無綫另一高層曾勵珍（珍姐）是時候退下火線，Mark大讚珍姐仍然靈活，他笑說：「佢（珍姐）個腦快過我喎，每次同佢開會，佢鬧我多啲，一啲都唔畀面我喎，講笑啦，佢畀好多意見我。（跟珍姐有偈傾？）有，朋友嚟㗎嘛！」

問到珍姐有沒有幫手調解事件，Mark續說：「咁又冇提起呢件事喎，冇必要拉一個冇關係嘅人入局，我又唔係想搞壞入面關係。」

（即時娛樂）