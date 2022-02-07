譚旻萱「E女郎」變「Jay女郎」 孖馮允謙拍廣告互笠高帽 (20:08)

譚旻萱（Mandy）去年為呂爵安（Edan）《E先生連環不幸事件》擔任MV女主角後，人氣急升，成為廣告界寵兒。最近Mandy由「E女郎」變成「Jay女郎」，繼去年跟歌手馮允謙（Jay）合作，擔任Jay的《冬日寂寞考》MV女主角，最近2人再度合作，拍住上接拍虛擬銀行廣告，默契十足；未埋位時有說有笑，更互笠高帽，Jay一見Mandy便送上新碟給她，以答謝擔任《冬日》MV女主角，Jay瘋狂讚Mandy「So靚女」，Mandy則以「Jay靚仔到嘔」回敬，笑聲不絕。

Mandy笑稱能夠跟眾多靚仔合作，十分幸運，她說：「當然開心啦，我同Jay今次合作好有默契，佢好好人，現場仲有live可以聽，Jay把聲冇得輸，好正呀！我哋合作得好愉快，可以隔2、3個月合作一次都好。」

新一年，Mandy將繼續全方位發展，希望在戲劇方面多作嘗試，她已報讀戲劇課程，Mandy說：「自己對演戲好有興趣，希望拍多啲唔同類型嘅戲劇，但因為疫情關係，原本報讀嘅戲劇課要延期，但係我好希望今年可以放多啲時間喺呢方面。我都有諗過，大家成日覺得我只係靚女，但我想畀大家睇到有好多面，透過演戲學到更多以前未接觸過嘅事。」

Jay再次跟Mandy合作，即取笑她「沒良心」，Jay笑說：「拍呢個廣告，係我哋第2次合作，拍攝都有難度，廣告好仔細，每個細節都要做得好精準，好開心最後都順利完成。不過對住Mandy，都唔知佢邊句可以信定唔信，都唔知佢係咪講真，因為佢成日都讚我靚仔，我開始唔相信佢，之前私信佢祝佢生日快樂，點知佢唔覆我，我都嬲佢㗎，講笑…我哋私下都會約打波，係好朋友！」

（即時娛樂）