吳浩康邊工作邊搵對象 泳兒孖許靖韻學舞 艾妮想識好男人 (22:55)

踏入虎年，吳浩康、泳兒、許靖韻、曾樂彤、艾妮與李靖筠6位英皇歌手，希望來年工作順利，並祝賀全港市民身體健康，疫情快點結束。

吳浩康自誇煎賀年糕點最叻，因小時候經常說些不吉利說話，故被安排在廚房內煎糕。他透露今年計劃推出4首歌，也想輯錄成EP推出，但現在很多人家中也沒有CD機，只透過網上平台聽歌，所以他一直跟公司探討有效而合時的發布方式。感情方面，他自覺已到適婚年齡，緣分來到便會結婚，可是現在未有對象，惟有邊努力工作搵錢邊搵伴。

泳兒去年憑歌曲《荊棘海》大豐收，今年她會將自己這幾年經過的高山低谷及情緒折磨經歷投放在歌曲中。早前她與許靖韻齊齊學跳舞，對方更想她陪學K-pop。許靖韻說自己一直有學舞，頗有活力兼聽很多快歌，很想向大家展示這一面。提議她們一起跳唱，二人異口同聲說不，客串一下就好了。

有700幾度近視的艾妮，透露農曆新年後會做矯視手術，「幾歲開始近視，今年誓要解決它！（視野清晰後可帶眼識人？）是，因為之前遇到很多賤男，不知是否條命如此，今年想有段好姻緣，識到個好男人」。李靖筠去年拍了3部電影，拍攝及宣傳期很順利，期待疫情快些過去，電影市道興旺。至於曾樂彤在新年前完成新歌MV拍攝，新年後會派歌，希望虎年順利。

（即時娛樂）