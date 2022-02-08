柳應廷新歌MV玩4個造型 展現不同內心世界 (12:32)

MIRROR成員柳應廷（Jer）最新派台作品《MM7》的MV昨晚（7日）曝光，截至今午（8日）12時，點擊已近14萬。今次Jer的新歌MV大玩不同形象，展現內心世界。Jer今次在MV轉換4個造型，他興奮說：「今次MV試咗4個造型，今次特登去挑戰、突破自己，同時都想畀新鮮感觀眾。」

在4個造型中，除了主軸的Jer以外，另外還有音樂狂人、未來兒童及Theatre Jer，Jer表示這4個都代表了自己，他說：「除了大家平時睇到嘅Jer以外，另外3個代表咗我內心世界同性格，我想話畀大家知，就算內心存在不同嘅自己，都要同佢哋共存，唔好因為人哋嘅目光而拒絕做自己。」

為了突出每個造型，MV內分別以黃色、銀灰色及紅色突出每個角色性格特點，Jer亦嘗試了很多第一次，例如戴有色隱形眼鏡及美甲，早前Jer在社交網分享造型時，已惹來迴響，Jer感謝團隊花心機為他炮製造型，並說：「因為不停轉眼妝，髮型亦要有少少唔同，所以每個look都花咗好長時間去整，感覺就好似特技化妝一樣，但當然唔似嗰啲用上咁多時間，但都算幾大嘅突破！」

（即時娛樂）