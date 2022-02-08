鄭欣宜唱《家族榮耀》主題曲 幻想掌摑潑水情節 (12:48)

劉沛蘅和潘藝桐獻唱賀年歌（下圖），欣宜﹑Van及Lynn在旁打氣。（大會提供）

鄭欣宜（Joyce）和樂隊Nowhere Boys主音陳維諾（Van），分別主唱劇集《家族榮耀》主題曲《分岔路》和片尾曲《我們都是這樣長大的》。

日前他們與戲中「馬家大少奶」熊黛林（Lynn）和Lynn戲中兩位囡囡「招娣」劉沛蘅（Hillary）和「來娣」潘藝桐（Pearl），在Highlighter_Channel 的IG 開Live唱歌和玩遊戲。

日前Lynn率領戲中兩位囡囡網上開Live分享拍攝趣事，Joyce和Van即場演唱，Lynn對Joyce說：「你完全唱出戲裏面我哋嘅感情，每次聽都好有畫面。尤其是你唱『情感散落路邊野花』嘅時候，我個腦就會出現黃浩然（戲中二少爺）同個小三嘅畫面、仲諗起佢老婆阿怡（楊茜堯），心情都好激動。」

Joyce說：「我唱呢首歌嘅時候，諗返細細個成日睇呢類劇集，嗰啲掌摑呀、開會時成杯水潑去對面嗰個人塊面嘅情景，我將嗰啲感覺全部放入首歌。」

Hillary表示很喜歡Van唱的片尾曲《我們都是這樣長大的》，與鄭秀文（Sammi）唱的版本感覺很不一樣。Van說：「Joyce就要諗啲好激動嘅情節，我唱呢首歌反而要冷靜啲，收起我平時Band仔嗰種激動。其實我好大壓力，Sammi原唱版本太好聽，好彩有監製Edmond幫我心理輔導，又指導我點樣唱。呢首歌真係好難唱，無位唞氣，Sammi真係好犀利！」

Lynn說：「Joyce唱嘅主題曲就好似我哋劇中角色，喺出面打仗、針鋒相對咁刺激，而聽到Van唱嘅片尾曲，就好似返到屋企，好平靜、好舒服嘅感覺。」

之後，Hillary和Pearl亦獻唱《你最紅》，她們表示在2位專業歌手表演之後出場很大壓力，Joyce和Van為她們拍掌打氣。而Lynn亦歌癮起，清唱了一段《分分鐘需要你》，Joyce亦加入合唱了幾句。

Van表示農曆新年期間吃了很多蘿蔔糕，Joyce聞言O嘴大嗌「What？」她說：「我好叻，忍到口，一啖都無食過，去拜年就不停剝開心果迴避，只係飲咗好多功夫茶和咖啡。」

她還分享錄《分岔路》時的趣事，說：「錄音當日，我帶咗雪糕和薯片慰勞現場工作人員，點知個個都話等埋我錄埋歌一齊食，其實我都唔食得，結果雪糕溶晒，好彩用薯片蘸嚟食都好好味！」

（即時娛樂）