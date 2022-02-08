煮‧野食｜孖陸浩明第13次合作 肥媽獲封「野外求生百科全書」 (13:43)

由肥媽和陸浩明（6號）主持的全新綜藝節目《煮．野食》，昨晚（7日）起逢星期一至三晚翡翠台播映。第13次合作主持飲食節目的肥媽與6號，今次走出街市和錄影廠，去到鴨洲、落馬洲、汀角東海岸等探秘，大玩「人在野」就地取材煮美食。

第一集肥媽和6號出發到鴨洲，更獲村長親自迎接，難得身處寧靜美景，肥媽與6號並未變得「平靜」，反而繼續鬥嘴鬥餐飽，火花十足。事緣肥媽命令6號執磚頭砌爐，怎料6號駁嘴：「吓？帶得你嚟呢啲地方，就係想你整埋啲爐出嚟，你唔係有『架生』咩？」肥媽聞言作狀摑賞6號巴掌並笑謂：「邊有『架生』呀？你搭個爐出嚟點着埋個炭，之後我搵埋嘢煮畀你食啦！」

今集肥媽炮製兩道菜式，分別是「啤酒炆鴨」及「蠔仔餅」，肥媽分享烹煮秘訣。肥媽除了使出看家本領騷廚藝，還展示野外求生技巧，除了教6號砌爐及「就地取材」，到海灘執鹹水草幫忙加強炭爐火勢，還示範如何用吹火棒，令6號也感佩服：「如果肥媽係一本野外求生嘅百科全書，一定係好厚。」

今集除了歎美食外，他們更到了鴨洲最出名的「鴨眼」打卡，肥媽忍不住讚嘆：「坐船嚟嗰時，遠睇真係好似鴨，原來香港有咁多好靚嘅地方！」

期間肥媽見到有漁網纏在海邊，深怕會有龜及魚會被纏住，叫6號幫手清理漁網，而6號不但跣腳險跌倒，又不慎被漁網割傷手，肥媽說：「以前真係好多魚，其實海水污染我哋要負責，希望大家唔好丟咁多嘢落個海度！」

（即時娛樂）