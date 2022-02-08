家族榮耀｜熊黛林獲讚「可愛八婆仔」 半夜練咬字兼瘋狂反白眼 (15:11)

熊黛林為練好角色，不時在半夜練咬字及反白眼。（大會提供）

由張智霖、楊茜堯、李彩華、黃浩然、羅子溢、郭政鴻和熊黛林（Lynn）等合演的《家族榮耀》，昨晚（7日）在翡翠台播出。

甫開播是甄芯（楊茜堯飾）與好姊妹賈洛儀（李彩華飾）嫁入馬家的大場面。昨晚劇情講述同為選美出身的甄芯與洛儀，分別嫁給馬家二兒子馬耀祖（黄浩然飾）及細仔馬耀堂（羅子溢飾）。

由於她們均非「名門望族」出身，換來馬家大兒子馬耀宗（郭政鴻飾）妻子葉彩薇（熊黛林飾）白眼，更一度冤枉甄芯母親翠玉（麥翠嫻飾）偷了其鑽石手鐲；一波未平一波又起，婚宴結束當晚，廉政公署竟踩上門帶走馬家3兄弟，並起訴他們行賄，最壞情况是3兄弟其中一人要扛起所有罪名，兄弟情首集即面臨重大考驗。

Lynn的「白鴿眼」闊太被讚演得入型入格，她接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》專訪，曾透露為了練好廣東話下了不少工夫：「我拍攝之前有10幾20日空檔嘛，嗰段時間我基本上全日就喺張牀讀劇本、練廣東話發音，我背好晒對白先去諗應該點樣演，否則會演得冇咁順。我試過半夜1、2點問我朋友啲字點讀，真係唔係幾好意思。」

Lynn笑指為了演好葉彩薇，開拍前不斷為角色設計小動作：「我覺得個角色應該會自以為高人一等，要成日反白眼，同埋永遠唔會正眼望人。現場工作人員睇住我拍，都話我好乞人憎，導演仲笑我係好可愛嘅八婆仔。」

（即時娛樂）