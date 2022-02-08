由「崔尚宮」轉做護士長 車清華浮誇搞笑 被封最強綠葉 (17:54)

由李瑞鎮、羅美蘭主演，改編自同名網絡漫畫的喜劇《內科朴院長》播出後大受歡迎，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」收看。

被喻為「最強綠葉」的車清華亦有份演出該劇，車清華去年在《哲仁王后》飾演八字眉兼嘮叨性格的「崔尚宮」一角爆紅，今次在《內科朴院長》飾演診所護士長，繼續大騷賣浮誇演技。

以音樂劇演員身分出道的車清華，多數活躍於舞台劇圈，直到約10年前才轉往幕前演出，其中一部代表作是大熱電影《屍殺列車》，其實車清華的演員路開始得並不順利，學生時代的她成績優異且性格外向，父母對她抱有很高期望，她在大學修讀戲劇系，花了很長時間說服雙親。

車清華坦言初出道時對自己的職業感到疑惑，一度要兼職做售貨員、OL等，但始終覺得「演戲就是最幸福」，決定在演藝路上默默堅持。2013年，車清華初試進軍電視界，唯只獲接演沒太多戲分的小配角；直到2019年參演《愛的迫降》打開知名度，去年更於《哲仁王后》憑不斷嘮叨女主角申惠善的「崔尚宮」角色瞬間彈起，其浮誇面部表情，令觀眾留下深刻印象，還為劇集營造不少笑位，成為新一代最強綠葉。

另外，車清華「腳頭」甚好，除了最新作品《內科朴院長》開播叫好叫座外，她有份參演的《哲仁王后》、《怪物》、《直到瘋狂》、《德魯納酒店》均大受歡迎，而且收視也不俗呢﹗

（即時娛樂）