跟老公羅力威結婚4年 雨僑分享夫妻相處之道：要鋪鋪清 (18:43)

雨僑與丈夫羅力威快將結婚4年，2人婚後育有女兒Harper。下周一（14日）是情人節，今天（8日）雨僑於Instagram貼出多張靚相，大曬與老公甜蜜溫馨慶祝，以及騷弗爆身材，還附上「瀑布文」分享夫妻相處之道。

雨僑認為兩個人相處，若然遇到爭執不好好處理，問題會不斷重複，無論吵架理由是什麼，總離不開一方決定錯誤，令全家受罪，惹來另一半抱怨，她寫道：「每次Close file是重要的，而Close file的利器，就是道歉、補償和改過，三件事缺一不可。」

要讓道歉在家裏變成不難開口的事，不要嘗試透過送禮物或者任勞任怨態度解決，她續說：「因為你忍不了處下風太久，我也有未了的心事隨時爆發，就是男人口中的『次次都攞番出嚟講』，其實真誠的道歉沒想像中難，然後可以的話補償損失，並努力不再犯，這樣也就正式結束了。」

雨僑指每人也需要反思，別將所有事視為奉旨，找至親當出氣袋，應以成熟方法處理，透過溝通讓另一半了解自己正處理煩惱，說出這個家怎樣提供支援，最後她引用「愛是恆久忍耐」作結：「我會說夫妻之道不是忍，而是舖舖（鋪鋪）清，道歉的需要勇氣，原諒的需要胸襟。愛不是一直的say yes，也有很多Don'ts。」

（即時娛樂）