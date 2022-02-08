杜自持細訴與顧嘉煇師徒緣 難忘孖張學友巡演遇槍擊事件 (21:05)

由歐信希主持的新城節目《傾心相聚》，邀請音樂大師杜自持擔任嘉賓。出身音樂世家，在音樂界出道逾38年的杜自持，他指當年父親是大樂隊領班，因與顧嘉煇（煇哥）工作而相熟，但他向煇哥拜師，並不是因父親跟對方相熟便有機會，起初亦被煇哥拒絕，但他未有放棄；後因煇哥其他助手另有工作，杜自持再主動提出幫手，煇哥遂給予機會嘗試，才結下師徒之緣，所以他寄語年輕人不要因一次被拒而放棄，肯嘗試不怕氣餒就總會有機遇。

被問到與煇哥相處有否難忘事？杜自持稱煇哥甚少發脾氣，平日都很風趣，他記憶中有次煇哥身在加拿大，將張國榮及陳潔靈合唱的《誰令你心痴》交給他在港負責編曲與錄音，但因當年是音樂黃金期，工作很緊密，之前的錄音工作未完不能掉下不顧，要當時華星監製黎小田及現場樂隊等了他4小時；他到場時，黎小田已先離去，他與樂隊順利完成，不過後來事情以訛傳訛而鬧大，煇哥太太欲召他問話，但他認為自己另有工作未完成，不能掉下不顧，所以純為一場誤會，未有特別解釋，煇哥也未過問或責備一句，使他更敬佩師父處事與待人作風。

曾跟多位天王天后合作，杜自持最難忘是與張學友合作音樂劇《雪狼湖》，到世界各地巡演的甜酸苦辣經歷。他更爆出當年與學友到印尼一個較落後城市演出，在下榻酒店遇上開槍事件，當年他們是在該城市的空軍基地演出，就是不想他們受到騷擾，想不到安全演出後，他與兩位樂手到酒店的酒吧飲啤酒，卻突然聽到如放煙花的響聲，更聽到有人大叫伏低，他們驚得只識照做；後來聽當地人表示，原來有位退休警不滿女友在酒店表演跳舞而開槍，幸迅速受控，未有人受傷，但回想當時學友就在酒店房，真的抹一額汗。

（即時娛樂）