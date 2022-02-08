前輩Do姐幫口 冼靖峰首度回應失言事件：經一事長一智  (22:01)

無綫《聲夢傳奇》學員冼靖峰（Archie）早前跟林智樂（Felix）、詹天文等參與網上音樂會，直播期間Archie爆出一句︰「03即係咩？即係SARS死剩種？係咪呀？」不但被網民炮轟，連邀請過他出席活動的電訊公司亦急發聲明割席，事後他在社交平台發道歉信，表示已深切反省。自事件發生後，Archie日前獲安排演出新春節目，今日則擔任鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》嘉賓，宣傳他第一首個人單曲《一個人的幸運》；節目中，他首度說出失言事件發生後的心情。

Do姐問Archie是否平時都是這樣跟其他《聲夢》學員傾偈，覺得很舒服，忘記有鏡頭才出錯？Archie表示跟Felix最好朋友，大家想講什麼就講什麼，「但不可以說平時傾偈都是這樣，知道不可以拿這些來講笑，當時講完都打了個突，真的覺得講錯，不可用這些來講笑，但是直播不能叫停重錄，所以沒辦法，經一事長一智後，知道要好好做事和做人」。他承認失言後，頭兩天很不開心，對自己很失望，但知道不可因此氣餒、放棄，「當下即刻會有很多負面情緒，一開始很容許負面情緒侵襲自己，再過一段時間消化件事，經過這個教訓後，自己是有所進步、有成長和改善，有日觀眾一定會睇到」。Archie稱很多朋友驚他會做傻事，怕他會放棄這個事業，故收到很多短信和電話慰問，更有朋友陪他兜風散心。

Do姐特別安排Archie擔任虎年第一名節目嘉賓，鼓勵後輩之餘，亦語重心長教導，「現在身分是公眾人物，的確不同，所以樣樣都要小心，我覺得聽眾或觀眾應該看這個小朋友剛入行不夠一年，是要一些成長空間和過程，這次他的確是有講得不對，亦已出來道歉，是一個大教訓，以後講說話都要先諗過和過濾，說話前要在腦裏面先組織，不可講的永遠都不可講，要買到個教訓，真的不可重蹈覆轍。小朋友長大一定有過程，希望聽眾和觀眾不要成日咬住這件事不放」。

（即時娛樂）