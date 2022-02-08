港姐寫揮春玩食字 宋宛穎梁凱晴邵初朝演藝之路進發 (23:05)

踏入虎年，3位應屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴及季軍邵初有一致目標，朝着演藝之路進發。她們又即席揮毫，用上自己名字寫揮春大玩食字，宋宛穎寫上「宋（送）牛迎虎」，希望將疫情和去年不好的事情統統送走，迎來美好的日子；梁凱晴指農曆新年本應是一個親友相聚慶祝的日子，盼疫情快點過去，大家可聚在一齊，故送上「梁（良）朋歡聚」；邵初覺得最緊要「邵（笑）口常開」，祝大家開心、平安。

她們又分享在外國讀書時過農曆新年的有趣回憶。宋宛穎憶述有年在加拿大一個小城市過年，因找不到利市封，改用紅色信封代替，裏面包住一粒金幣朱古力，同學間就這樣互派利市取好意頭；梁凱晴記得在英國讀書時，有年很掛住婆婆的年糕，於是透過視像叫婆婆越洋教路，她與同學跟着做，可惜最後失敗告終；同樣於英國讀書的邵初，笑指當時每到新年，一班華人同學就會將自己最珍貴的零食全拿出來分享，又會一起包餃子，一解思鄉之苦。

回顧過去一年，3人最難忘都是參加港姐。宋宛穎回想參選時未在最佳狀態，有點微胖，憑着「堅持」和「毅力」成功減磅，希望鼓勵其他女仔外，這兩個信念對她在娛樂圈打拼也非常重要，所以會一直堅守；梁凱晴表示參選至今人生有很大轉變，原本是返朝9晚5的上班族，工作性質與現在很不同，首次接觸幕前工作亦學會打扮，個性上亦比以前有自信；邵初正學習在不傷害別人的前提下做好自己，因知道無法滿足所有人，有時滿足到，自己也未必開心，所以做一個開心的自己很重要，好的批評會接納，不好的亦不要太在意，要學懂調節心態。

談到新年願望，宋宛穎希望疫情能快點過去，大家回復正常生活，年底能順利開關，因她已很久沒探望家人；梁凱晴和邵初就希望大家身體健康和開心。工作方面，宋宛穎去年首次擔任台慶司儀表現獲讚，為她注入強心針，她希望先做好主持工作，也想拍劇，但希望做好一樣再一樣。邵初因參與《識貨2》而多了人認識，她表示在陳敏之和阮兆祥等一班兄弟姊妹帶領下，做得很輕鬆，很感恩獲讚做得自然和投入；她稱不心急拍劇，希望透過上堂，再慢慢由演小角色開始。梁凱晴亦期待可以快點拍劇，外表斯文的她希望有機會挑戰有型打女角色，加上平時有學泰拳，相信能應付。

問到想跟公司哪位男演員合作？宋宛穎心儀出爐視帝譚俊彥，梁凱晴則非常欣賞周嘉洛，邵初就揀最近合作的阮兆祥。

（即時娛樂）