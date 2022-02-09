《勁歌》主持郭偉亮現身ViuTV冇壓力 唔怕惹負評 (16:41)

郭偉亮（Eric Kwok）亮相ViuTV《Chill Club》獻唱新歌《等埋你》，並與強尼合唱《我不如》和《1984》，再聯同曾比特（Mike）唱Medley，唱出《Iron Man》、《無限》、《大大公司》、《RIPBOY》等。

正擔任《勁歌金曲》主持的Eric Kwok，現身ViuTV《Chill Club》，被問到事前如何跟無綫溝通？Eric表示對方很開通：「佢直頭話『你唔使問我㗎喇』，因為我係一個歌手身分，所以去邊度都OK，而且都冇畀咩說話或者壓力我，好自由。」

又問到會否擔心網民指他「兩邊走」？Eric表示：「明白網民會有討論，但我唔太擔心，因為我覺得大家都希望見到更多唔同歌手喺不同平台出現。」

Eric與強尼合唱《我不如》及《1984》，被問到為何邀請對方擔任嘉賓？Eric說：「以往同強尼喺《全民造星》合作過，而且頭兩屆我哋都有份參與，又知道佢係唱得之人，大家又係主持，今次不如以歌手身分見大家，佢又爽快應承，我都好期待！」

談到新歌《等埋你》歌詞破格，是一首「死死聲」的甜蜜情歌：「天災死都要與你/飢荒死都要與你/怎麼死都約定你那怕有違禁忌」等都寫進歌詞，Eric笑言：「我做咗歌廿幾年，都未試過情歌有份咁嘅詞，甜蜜浪漫之餘，又有啲抵死、幽默咁，好代表到我嘅性格。林若寧都話『係得你先唱到』，要歌手同間公司都百無禁忌先做得到。」

對於近來有網民以「Eric Kwok之亂」形容他的創作，面對負評，Eric表示：「我明白大家嘅諗法，大家亦會因為不同原因去談論我，但我每次做歌都係以幫到歌手，而唱片公司同歌手都鍾意為大前提去做，個遊戲就係咁好玩，永遠都唔會知邊首會hit到。」

（即時娛樂）