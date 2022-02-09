鄧麗欣恨做《全民造星》導師 視MIRROR為細佬 (18:10)

鄧麗欣（Stephy）、陳詠燊導演、陳湛文日前擔任ViuTV《有酒今晚吹》嘉賓。Stephy與陳詠燊也曾擔任《全民造星》系列節目的評判，Stephy坦言如有機會，會享受擔任導師的工作。

她說︰「我不肯定自己有沒有能力做到，但絕對很享受去做。我上次擔任評判那一輯，我真的每集也很細心地看，我會為他們哭，會為他們開心，我真的很投入，代入了。而且我自己試過，我以前在組合中，也受訓了半年才出來，有些人離開，有些人加入，一起練習。我經歷過，知道那種辛苦，以及成功時那種開心。我現在走到這裏，如果陪新人經歷這些事，能夠幫助他們的話，我會很開心。」

提到當日拍攝《男排女將》，Stephy說︰「我拍《男排女將》時跟MIRROR相處的時間比較多，當時他們剛出道不久，我會當他們是弟弟，見證一群小朋友的成長，看着他們一直在成長，這種感覺很溫暖，所以我很期待想試一下，花姐！」主持強尼聞言說︰「花姐！我幫你找到導師了！」

Stephy回應被指千杯不醉傳聞時，稱多數跟舊同事大班人一齊飲，但他們飲酒時很心急，很快飲醉，因此見不到她飲醉的時候。

（即時娛樂）