百歲金馬影帝常楓睡夢中離世 台導明金成猝逝遺初生龍鳳胎 (19:27)

台灣金馬獎影帝常楓2月6日離世，常楓女兒常青證實死訊，她向外界表示：「我們親愛的父親常楓先生於2月6日在睡夢中安詳辭世，享壽100歲。」

常楓1976年憑《香花與毒草》成為金馬獎最佳男主角，2008年獲金馬獎頒發終身成就獎。他也曾在1984年及1986年分別憑《華視劇展：兩種結尾》、《華視劇展：秋月春風》，兩度登上金鐘獎最佳男主角寶座；2015年再獲金鐘獎頒發特別貢獻獎殊榮。2019年，已經96歲高齡的常楓以《拂鄉心》獲得上海國際電影節金爵獎，成為該獎項最高齡的影帝。

台灣知名導演兼演員明金成，昨（8日）因心肌梗塞逝世，終年51歲，遺下比他小6歲的太太及上月才出世的龍鳳胎。據台灣傳媒報道，明金成2017年和太太結婚，他去年出席活動時曾表示接受人工受孕10次，太太才順利懷孕。上月20日，明金成和太太喜獲雙胞胎。明金成當時開心寫下「第一次在月子中心吃年夜飯，親友的祝福並沒有少，月子中心更提供氣泡酒增進儀式感，人生中第一次的溫暖年夜飯，感恩的心爆滿。」，豈料當爸20日就突然離世。

據知，明金成的太太目前仍在月子中心。由於明金成的家人都在美國，目前由他的國光幫好友屈中恆、庹宗康及黃小柔老公王睿協助處理後事，黃小柔夫婦同時在照顧明金成的家人。

（即時娛樂）