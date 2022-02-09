羅天宇盼事業有不同嘗試 做好每個角色報答母親 (23:18)

現年34歲的羅天宇，入行逾10年，曾參與不少劇集演出，包括《愛‧回家》、《跳躍生命線》、《香港愛情故事》及新版《十月初五的月光》等，至今年獲頒「飛躍進步男藝員」獎。踏入虎年，羅天宇希望事業發展更進一步，有機會挑戰動作打鬥戲，或跟他性格反差極大的角色；對唱歌甚有興趣的他，盼有機會獻唱主演劇集的主題曲或片尾曲，亦恨嘗拍電影滋味。

羅天宇感激母親多年來一直投放不少心機在他及弟弟胡㻗身上，從來沒有催逼，只求他們健康開心。他決定盡力做好每個角色當報答媽咪，但暫未敢作出任何承諾，「媽咪沒講過想我當視帝，可能知我能力有限。她只講『仔，你快些紅啦，否則我驚沒命享你福』，聽完她這番說話很心痛，所以希望做得更好，才有能力照顧媽咪，很欣慰在這方面我和弟弟目標方向一致，會一齊努力」。自言是長子有責任撐起頭家的羅天宇，目標是購買現居更大的單位，讓家人住得舒適。

現時羅天宇跟母親及弟弟同住，還有兩頭同樣7歲的貓咪「Artemis」及「Luna」；他手抱「Luna」合照時，希望全家人在新一年也像牠生生猛猛。羅天宇又許下3個新年願望，「首先是健康，因為媽媽年紀漸大，又有家族遺傳病，所以最希望是身體健康；其次是開心快樂，過往家裏有不開心的事發生；第三就是團圓，一家人最緊要聚在一起」。

（即時娛樂）