黃婉曼餐廳不敵疫情本月結業 譚俊彥食肆逐步轉型自救 (23:59)

本港疫情嚴峻，政府宣布再次收緊防疫措施，當中包括晚市繼續禁堂食，食肆亦限制堂食只准兩人一枱。跟朋友合資經營西式餐廳的視帝譚俊彥，有了之前的經驗，故在第5波爆發前已作好部署，如將重心轉移接受派對到會訂單，或提供上門速遞私房菜，亦慶幸獲業主體諒減1至2成租金。「餐廳位於土瓜灣，近期該處附近是疫情重災區，為了客人和員工安全起見，我們暫停營業幾天，觀察疫情情况才會重開門市」。譚俊彥坦言疫情難以預測，自救方法是逐步轉型，包括代理由外國直接進口食品，又引入外國酒莊的靚酒，主力在網上出售，希望幫補生意。

黃婉曼3年前經營餐廳，今年租約期滿，業主卻在此艱難時間要求加租，她無奈選擇結業，營業至今個月底。黃婉曼坦言感不捨，盼疫情穩定後，計劃再投資重開咖啡店或烘焙麵包店。「之前經歷過疫情，餐廳生意跌，便開始轉型攻網上生意，售自家製中秋月餅和賀年糕點，生意也不錯。雖然餐廳結業，仍會在網上陸續推出烘焙食品，成本可以減少，也多些時間湊兩個女」。

《東張西望》前主持潘梓鋒與朋友夾份開茶餐廳已8年，他稱自第5波疫情爆發後，客人明顯減少，生意額也受影響。「明白近期疫情嚴峻，即使規定2人一枱，生意也是一樣照做。可惜政府對餐飲業的補貼數目不多，會嘗試同業主溝通，希望酌情減到1至2成租金，大家共渡難關」。

（即時娛樂）