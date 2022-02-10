煮‧野食｜肥媽叫謝嘉怡做「排骨妹」 陸浩明曬港式英文 (16:22)

由肥媽和陸浩明（6號）主持的《煮‧野食》，昨晚（9日）播出第3集，肥媽、6號出發到元朗大生圍優質養魚場，並邀來謝嘉怡做嘉賓。

做慣「阿四」的6號，今次不用獨自執行任務，孖住港姐冠軍謝嘉怡撐船仔出魚塘撈魚，十分寫意。今集食材全部即撈即煮，肥媽亦善用資源，炮製「酸梅麵豉寶石魚」及「薑葱蠔油黃鱔」。

謝嘉怡被肥媽大爆私底下相當麻甩，更封她做「排骨妹」：「佢日日食排骨㗎，佢選完港姐嗰日，都係想食排骨飯，如果想識佢，帶佢食排骨飯、大牌檔、煲仔飯就得喇！」6號聞言笑指嘉怡是男士夢寐以求對象：「簡直係男士夢想，食排骨飯都唔會嬲。」由於謝嘉怡自小在蘇格蘭生活及長大，肥媽要求6號用英文介紹「薑葱蠔」，豈料6號卻將「Onion（洋葱）」讀錯成「Alien（外星人）」，肥媽即嫌棄並糾正其發音，不過6號並未因而「退縮」，更大教嘉怡港式英語「Eat Yourself」，非常爆笑！

6號受訪時透露節目首播後反應理想，並笑指肥媽有意添食拍第2輯：「我聽到好似話第一日跨平台直播收視過咗17點，我同肥媽都好開心。阿媽今次拍呢個節目，真係幾辛苦，不過佢一聽到個好消息，就即刻話想添食拍第2輯。」

（即時娛樂）