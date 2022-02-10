樂易玲否認跟王祖藍不和 為「蟲草大王」陳恩德抽無綫廣告解畫 (18:10)

王祖藍近日被傳與無綫高層樂易玲、曾勵珍為鍾嘉欣未能奪視后鬧不和，意興闌珊帶無綫藝人到內地交流另謀發展。樂易玲今天（10日）出席《飛虎3壯志英雄》活動，對於被傳跟祖藍爆不和，她說：「幾十歲邊會嗌交啫？邊有交嗌？都冇咁嘅事，祖藍回應晒喇！因為佢（祖藍）話呢個唔係事實，都唔使講啦！（報道對你不公平？）做咗呢行幾多年呀？成日都見到呢啲嘢，都唔新鮮，係咪？有乜所謂啫？

我反而有睇佢（祖藍）詩篇嗰個post同like咗，佢寫得好好，大家喺呢行成日面對呢啲流言，雖然我哋話唔理，諗吓都有影響心情，好彩大家忙到不得了，根本連靜落嚟時間都冇，我噚晚做到4點，今早就開會。（跟王祖藍通電話？）冇唔開心，今日先開完會，點會唔開心？日日對咁耐仲通電話，開會有視像。」

問到是否因視后獎項出現分歧？樂易玲說：「咁多年我哋有投票機制，呢啲大家唔好喺度講，如果再講機制，就明年講，我哋每一年都有講機制，每年有呢啲新聞係好，即係個個注意呢個獎項，都OK嘅，我哋做娛樂圈，冇新聞點會有娛樂呢？」

談到「蟲草大王」陳恩德中止跟無綫合作並抽起千萬元廣告，樂易玲說：「首先幾多錢廣告要問廣告部，我就完全唔知佢落幾多錢廣告嘅，如果問我佢有冇用我哋artist？佢間中有用嘅，當日見到戴祖儀、蔡潔、Do姐（鄭裕玲）都喺度，所以唔知有乜事發生，睇報道先知，嗰個都係我部門，我都回覆咗，已經寫咗出嚟，呢個唔係公司嘅工作，呢個係一個external engagement，藝人係有權鍾意想做定唔想做，咁我覺得喺我哋經理人立場，我哋一定要照顧藝人先…哈哈，佢（陳恩德）追緊女仔呀？」

問到李佳芯（Ali）當日有沒有透露為何沒有出席？樂易玲說：「Ali有講見到咁多呢啲新聞都好困擾，希望有一日唔使見到呢啲新聞。（因為這樣而缺席？）如果接咗一樣嘢唔做就叫缺席，冇接嗰樣嘢唔係叫缺席，我打個比喻。（Ali有沒有接？）我冇見到有contract呢啲，我冇見到啦！」

有指事件令無綫損失逾千萬元收入，問樂易玲有沒有添煩惱？她說：「公司好好，我覺得公司態度，同埋artist management態度一樣，首要係保護自己藝人，好似我哋拍戲、做嘢又好，我個部門以藝人福祉為重要宗旨，錢…老闆冇畀過任何壓力我，我都冇畀壓力我啲同事。」

（即時娛樂）