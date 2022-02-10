鄧兆尊爆料稱王祖藍不滿J2台創意總監C君 (19:27)

鄧兆尊（圓圖）指有幕後人員向他說，稱C君（左圖）擔任J2台創意總監後，惹王祖藍感不滿。（資料圖片/YouTube圖片）

有指無綫首席創意官王祖藍因為鍾嘉欣輸掉視后，而跟無綫兩位女高層曾勵珍及樂易玲爆不和，並傳祖藍拉大隊北上吸金。鄧兆尊昨天（9日）接受由曾志豪、貴花田及王耀祖主持的網上頻道節目《田豪祖3寶》視像直播訪問。

問到無綫幾位高層爆不和，兆尊說：「珍姐（曾勵珍）雖然惡，但係個好好嘅人，顧及好多演員。（他們不和？）我唔敢講不和，大家想為公司好，大家管理部門唔同，珍姐管藝員部，樂易玲管理人力資源部，其實人力資源部好多嘢。」

兆尊指有幕後人員向他爆料，指鄭詩君（C君）擔任J2台創意總監後，令無綫首席創意官王祖藍感不滿，兆尊說：「冇辦法啦，佢做啲嘢唔得嘛，TVB簽祖藍原因係因為佢喺內地人脈網絡大，（曾）志偉人脈關係闊，唔係佢做嘢能力高，人脈關係可以解決好多嘢。」

兆尊還爆料指香港開電視將舉行大型遊戲節目派錢，原來兆尊就是獻計人，他說：「呢個會係TVB好大勁敵，係我提議呢條橋去做，我曾經向TVB提過，叫佢哋出十分九，我出十分一（錢），搞個大型金錢遊戲騷，一星期做3日，每集派50萬元，收視率日日掂40點，我係為香港市民謀福利，想救台唯一方法就與市民同在，我唔係做大慈善家，只係體恤社會民情，我想社會好啲，大家開心啲。」

C君回覆傳媒笑問邊個幕後人講？C君認為整個故事的邏輯性好有趣，祖藍是高層，他只是J2台一個負責做節目的人，何得何能會令人不滿。他表示跟祖藍沒有不和，完全不是事實，他們還互傳短訊，一笑置之。

（即時娛樂）