李靚蕾5點反擊網上爆料 勸王力宏勿再傷人傷己 (16:38)

王力宏與李靚蕾的離婚風波看似平靜下來，惟又有網民公開一張疑似兩人就離婚訴訟的美國法庭紀錄網上截圖，指他們從2021年2月19日至2022年2月9日接近1年的時間中，王力宏一方從起訴到提到動議，律師團已提出了11份文件，李靚蕾就從未提交過任何證據。王力宏與李靚蕾簽下的協議內容顯示，王力宏對李靚蕾以不執行法庭法令為由，請求法院對她進行裁決，更稱假如判決確定，李靚蕾有可能被判處達6個月的刑罰或被罰款。

李靚蕾對此發聲明，列出5點反駁傳聞，並請王力宏「信守協議，肩負起所承諾之責任，妥善面對、處理、放下，讓事件盡早落幕，不要一錯再錯，傷人傷己」。李靚蕾聲明全文如下︰

有關今日網路爆料紐約法庭進度等事件，諸多不實，謹說明如下：

一、紐約案件起因於王先生片面違反雙方協議，自行向紐約法院提出緊急變動協議的申請，爆料所稱的11份資料，是王先生透過律師提交的法律文件，內容多是王先生與事實不符的單方說詞，並無證據為佐。

二、由於紐約法院對於答辯之時間點，已有清楚的排程，我方必須按照法院要求之日期（即紐約時間2022年2月11日）提交本案文書證物，現已經準備完成，並非爆料所述無法提供證據。

三、再者，本件紐約州法院案件依雙方申請是匿名隱藏的，僅有雙方當事人知悉，並非公開資訊，非本案當事人的「網友」卻能精準知道案件編號，藉此查詢進程，且能在雙方均匿名的情况下辨識為何人的案件，爆料時間點又恰巧是在我方提交事證之前一日，其原因為何，不言可喻。

四、我方自從王先生完成自主健康管理後，就不間斷的透過簡訊、電話等各種方式請求王先生依照協議約定的方式前來探視孩子，不要讓大人之間的事情影響到孩子，也表示如有需要，願意友好協商探視的方式。但王先生不願協商、一意孤行，連同我方於1月25日寄給王先生，邀請前來協調探視方案的正式律師函，也遭王先生拒絕。繼之而來的竟是在紐約時間2022年1月28日收到王先生刻意越過協議約定的調解程序，逕行向紐約法院提交緊急變動探視方案的訴訟通知，且直到開庭前1小時13分鐘，王先生才將申請變動的原因及內容交予我方紐約律師，而紐約法院竟例外地在毫無調查、我方還未經法院允許提供證據反駁、本案也不符合申請要件的情形下，在短短2小時後就依照王先生的請求做成變動探視方案的暫時裁決。考量孩子們自出生以來就以台灣為家，在此成長與就學，且我方之所以同意簽署離婚協議，是建立在雙方達成「不變動孩子生活」的共識基礎下，縱使探視方案需有所調整，亦應該透過雙方協調，或由台灣法院進行完整調查，以確保孩子的最佳利益為優先考量。王先生除惡意違反10條以上雙方簽署並公證之協議以外，還因不願履行協議，片面向紐約法院請求變動探視方案，而其變動的要求，未顧及孩子需求，也有危及孩子身心安全的疑慮。對此，我方業於1月29日向台灣台北地方法院提出相關聲請，也將依照紐約法院訂定之期程提出反申請及答辯，未來一切證據都將提交予法院審理，以守護孩子們的最佳利益，讓孩子未來也能擁有身心健康的成長環境。以守護孩 子們，期盼讓孩子持續擁有健康、安全的成長環境。

五、王先生日前雖公開表示，經過左思右想，願意承擔身為父親之重責大任，並在經濟上盡力提供幫助，背地裏卻挾經濟上的絕對優勢地位，持續向親友詆毀李小姐名聲，並透過網路爆料、跨海大規模訴訟等方式，對李小姐進行攻擊和罔顧孩子最佳利益之行為。尤有甚者，王先生無視協議約定，凍結我方依協議可動用及處分之帳戶及不動產，切斷我方財源，並藉機在紐約提起訴訟，讓我方面臨龐大的律師費以外，王先生甚至連最基本的子女扶養費都遲遲不願支付，還向紐約法院訴請由我方負擔其律師費用，讓人心寒。特藉此聲明呼籲王先生信守協議，肩負起所承諾之責任，妥善面對、處理、放下，讓事件盡早落幕，不要一錯再錯，傷人傷己。

李靚蕾

代理人：田欣永律師

民國111年2月11日

（即時娛樂）