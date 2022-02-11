《青春本我》情人節推電視原聲歌曲大碟 Rock為Chantel歌曲填詞 (17:17)

無綫劇《青春本我》將於星期日（13日）播大結局，該劇播映至今，推出多首劇集原創歌曲，包括《快啲快啲》、《自我推介（I Me Mine Myself）》、《別難過》、《兄弟幫》BroMance Dance Version、《複雜》、《靈魂伴侶》、《傻人》、《#即影即友》等，以上9首歌曲將收錄於2月14日推出的《青春本我》電視原聲歌曲大碟。

是次聲夢學員除了參與拍攝及獻唱原創歌曲外，張馳豪（Aska）、林君蓮（蓮姐）、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）及文凱婷（Aeren）也參與作曲及填詞部分。當中以3首原創作品的Aska最多產，他與蓮姐、Archie及Rock受訪時，暢談創作歌曲過程。

談到3首作品中，Aska最喜歡炎明熹（Gigi）的《複雜》，並指自己花了很多時間填詞：「因為填詞嗰陣諗咗好多，我唔想個歌詞淨係Apply落Gigi故仔，我想啲詞令好多唔同嘅聽眾，聽咗之後會有共鳴。」與Aska攜手為《複雜》作曲的蓮姐，受訪時突然Gigi上身，她笑言：「我作曲嗰時不停幻想Gigi會唱成點，同係咁扮佢嘅唱法。」

為姚焯菲（Chantel）《靈魂伴侶》填詞的Rock，笑指重拾初戀感覺最難：「我嘅初戀已經離我太遠，我已經唔係好記得喇，有啲難度。」

（即時娛樂）