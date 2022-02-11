岑珈其恨演韋小寶 搵陳凱詠余香凝 談善言陳漢娜做老婆 (18:06)

岑珈其2008年入行，多年來演學生角色為主。已為人夫兼爸爸的他，近日接受BOX channel節目《月傾會》主持林柏希訪問時，坦言早在兩年前、30歲時就想定下不再演學生的目標。

岑珈其曾做過跟車、司機、地盤、售貨員、水吧、地產、保險、冷氣技師等工作，直至入行後就決定以演員為終身職業。「如果條件容許，我想演戲演到老！我一定不是高大靚仔，我憑什麼呢？我小時候很沒自信，亦不相信自己會成功，但這是我最喜歡的夢想，我不想錯過，令自己後悔！」他慶幸自己是家中孻子，不需為家擔煩惱，太太也沒給予壓力。「我很多謝太太，她沒給我任何壓力。認識她的時候，她不知道我是演員。我當時完全沒知名度，其實現在也不是很出名。」

岑珈其最想挑戰《西遊記》孫悟空及《鹿鼎記》的韋小寶角色，想邀請陳凱詠、余香凝、談善言、陳漢娜飾演韋小寶的老婆。他說︰「陳凱詠是過癮的，我們曾合作過一次，幾適合再合作。余香凝和我很有默契，而且我們的身高相差太好笑。」有份演出《IT狗》的Johnny仔（阿超）於《大膽答 冇膽食》環節現身，問岑珈其可曾對合作的女星動心。岑珈其最初說太愛老婆，而且每次也可成功抽離角色，及後才說：「如果要計，我想是余香凝。她很善良，好動又大癲大肺，跟我太太的性格一樣。」

提到一眾《膠戰》拍檔的缺點，岑珈其指魏浚笙和Hillary太靚仔靚女、呂爵安玩遊戲太奸，阿正說話太刻薄、肥腸太過認真及誠實。岑珈其自爆常被阿正取笑矮及樣衰，又回憶拍戲時不止一次被導演鬧，最難忘一次是被工作人員用粗口鬧。他說︰「對方說『你以為自己是誰？真的以為自己做演員就是明星？又矮又樣衰﹗』」被問到可覺跟袁富華（Ben）似樣，岑珈其說︰「樣子不是特別似，但氣場似。Ben哥有幽默感，個子不是特別高，又愛說話，而且也很喜歡演戲。」

（即時娛樂）