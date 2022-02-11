吳啟華13歲女兒近照曝光 吳熙兒被網民封氣質美少女 (19:45)

57歲吳啟華跟第2任太太石洋子育有女兒吳熙兒，眨眼熙兒已13歲，近日她更新微博並貼相，熙兒遺傳父母優良基因，她長得亭亭玉立，頭髮長長，獲網民激讚是氣質型美少女，並指她可以挑戰「最美星二代」地位。

（即時娛樂）