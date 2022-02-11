魏浚笙讚經理人女友萬能 部署求婚大計 望3年後做人夫 (20:47)

魏浚笙（Jeffrey）日前接受陳志雲網上節目《Stephen‧傾》訪問，剖析與家人、女友的關係。Jeffrey自言小時候很怕爸爸，因每次在學校做錯事後就會被爸爸打，最勁一次打到別人以為他被淋鏹水。他說︰「爸爸用籐條打已很夠，不知道他是否打開乒乓球，每次都打同一個位，10下都是打手臂，好痛。不過，我後來研究到一個方法，只要穿上羽絨外套，手臂被打一點也不痛。我還要扮好痛，他才會收手。」

不過，Jeffrey稱爸爸在他讀中三時信了基督教後，性格變得平和，愛用口說服別人，父子感情也有改善。他說︰「爸爸現在好好，我們是朋友，他似人生導師，會為我分析事件，叫我要樂觀和客觀點。而且他與媽媽離婚後，我們見面時間少了，更珍惜相處時間。」被問到父母離婚可有對他造成影響時，Jeffrey說︰「沒有，因為當時爸爸常打我。他搬出去時，我和哥哥也開心，我們都在笑，但當他真的要走時，我也不開心。」

Jeffrey說現在跟爸爸每星期也會見一次，見面時會互相關心對方的工作和近况。Jeffrey相信自己將來會是個好爸爸︰「我也幾惜小朋友，但不會打，因此要想一些教導方式。」至於可會想早日生兒育女，他卻說︰「不會，因為現在香港這個地方和階段，不太適合有小朋友。如果有小朋友，我也想送他去外國讀書，想他有良好的教育。我要有足夠的資源去支持個小朋友，我才會生他出來，否則覺得他未必會那麼開心。（可以讓孩子去外地讀書很重要？）不一定要外地，但起碼沒有經濟困難先。孩子想做什麼，也盡量讓他學。（給自己多少年建立經濟基礎，然後才可生小朋友？）沒想過，隨緣，不能渴求的，有就有，冇就慳啲。」

雖然被封為新一代男神，Jeffrey卻不自覺靚仔︰「我覺得自己一般，如我叫靚仔，碧咸是什麼？碧咸才真是靚仔﹗吳彥祖、陳冠希、金城武才是靚仔。（別人覺得你是翻版陳冠希。）我完全沒那種韻味、神髓，完全不是那回事。」Jeffrey認為人靚也有著數，去街市買菜時會有多條蔥。他自爆常去買餸，因女友Evelyn煮飯，他就負責買餸及洗碗。

談到拍拖6年的女友Evelyn，Jeffrey回憶當日透過朋友認識對方時，已對她一見鍾情，並透露女方的內涵、說話文謅謅最吸引自己。Jeffrey說︰「她比我大4年，當時覺得她好叻，說的話都不是我平日會說的。她出口成文，她是用成語溝通。我當時覺得她是否中文老師，溝通不到，但我們慢慢中和了，我變得有點文化，她又變得正常少少。她認識我之前，說話文謅謅，像寫文章似的。（她還有什麼吸引你？）就是文謅謅。其實是感覺。」

Jeffrey不怕公開感情會影響事業︰「我以前也沒想過入行，因此沒想過避忌，即使避忌也沒用，大家一定知。而且要對另一半有承諾，沒人想做另一半要做到要匿埋。身為一個男人，要公開和保護。（不怕有天感情上有變會影響形象？）不怕，我不會變，她也不會變。我們很夾，因此不會變。（因此戶口也可以聯名？）冇所謂，大家已去到一個屋企人的關係，完全相信，沒有避忌。我們一齊住了1、2年，同居前後的分別也不大。」

談到女友兼任自己的經理人，Jeffrey被問到可擔心有磨擦時說︰「我們的確在工作上多了自己的意見，但也令我們了解對方更多，明白大家更多。（她還為你化妝？）是，她是萬能的。」

被問到何時和女友結婚時，Jeffrey秒回︰「我想呀，一直都想﹗我想在她30歲前結婚，但她覺得好早。（還有2年？）3年，但她不想那麼快，希望我做好工作先。」Jeffrey坦言已想過如何求婚，會找個適合時機進行，希望屆時可在外國向女友求婚，並製作成紀錄片。

（即時娛樂）