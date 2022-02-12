「婚後」首個農曆年 林淑敏許家傑望「蓮輝」升呢做虎爸虎媽 (23:48)

林淑敏飾演的「大小姐」龍力蓮與許家傑演的「送水輝」宋瑞輝，去年底在處境劇《愛‧回家之開心速遞》中修成正果，結為夫婦。今年是宋生、宋太婚後的第一個農曆年，兩人希望劇中家庭生活再上一層樓，升呢做虎爸、虎媽。林淑敏說︰「這個題材是很能觸動香港的家長！我見證身邊很多朋友由單身到結婚再生孩子，性格180度改變。」許家傑續說：「有些人婚前說將來一定會讓孩子自由生活，誰知後來安排小朋友學游水、學奧數…我想經歷一下這些事。」

兩人合作快5年，鏡頭前默契十足，原來鏡頭後經常吵架。林淑敏透露︰「最初合作時，他常『多謝前，唔該後』，後來就很直接。我們經常鬧交，不是別人所看那麼溫馨，有很多不咬弦。不過，想做好一件事是需要有不同意見，我不會因為害怕別人反對而不作聲。」許家傑笑言︰「別人可能會以為我們在『互片』，其實這是我們的相處模式。『大小姐』平時很會照顧人，令人很窩心。」

林淑敏的家沒什麼賀年習俗，加上疫情關係，與丈夫在家中靜靜地過。許家傑和女友感情穩定，自言正在研究何時結婚。談到新年願望，林淑敏說︰「大家這幾年過得不易，我很榮幸做到一份可以娛樂大家的工作，帶給觀眾少少歡笑，有很大的滿足感。希望無論你幾辛苦，回到家打開電視、電腦，也有我們《愛‧回家》陪伴你，令你開心。」許家傑則希望新一年身體健康，而且要做到一字馬。

欲知專訪詳情，請留意明日（2月13日）明報娛樂版。

（即時娛樂）