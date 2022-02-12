Akira煮雞湯讓林志玲產後補身 間接否認老婆代孕傳聞 (13:17)

台灣名模林志玲上月尾在社交網報喜，與日本組合EXILE成員丈夫Akira榮升父母，一索得男。Akira昨天接受台灣傳媒視像訪問，分享初為人父的喜悅。他坦言當爸後感到十分幸福︰「雖然世上有各種夫妻面臨不同的問題、很多難關，我們也不例外，但志玲從沒有想過放棄，隨時抱持希望、堅定自己信念，所以我們最終得到了最想要的。」

Akira感謝老婆，坦言有了孩子後，生活形態、方式有改變。他說︰「結婚後，志玲將重心都放在家裏，直到有了小孩，還把所有的愛都放在這上面，內心有很多感謝。她真的很偉大，我會把握住這份幸福。想到世上很多母親，看到她守護家庭、母親的樣子，每天都充滿感動。」Akira表示孩子出世後，他們協議一起帶小孩，就連半夜喝奶、換尿布也都互相幫忙。

談到志玲的身體狀况，Akira稱老婆愛喝雞湯，希望她的身體趕快好起來，言語間打破志玲的代孕傳聞。Akira透露兩人之前在台灣時也常喝雞湯，他平日在家也會煮雞湯給志玲喝。至於兒子像誰，Akira說︰「兩個都像。未來會減少回應孩子的相關問題，因為和他的未來相關，發表時會選擇低調行事。」

（即時娛樂）