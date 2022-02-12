不可能任務｜張振朗表現好獲讚 戴祖儀踩錯位受傷 林迪安緊張鬧爆 (14:52)

無綫綜藝節目《不可能任務》昨晚播出第2集，隊長張振朗聯同隊員戴祖儀、孔德賢、劉頌鵬、杜穎珊、古天祥、何慈茵及劉展霆，繼續接受香港動作特技演員公會會長錢嘉樂、國際級動作導演林迪安的龍虎武師基本功訓練。

戴祖儀上集因自覺表現差而落淚，今集再度遇上失意事。她雖然用心聆聽及集中精神重複練習，惟進行「跳躍翻騰」訓練時因信心及力量不足而踩錯位扭傷腳。林迪安緊張上前慰問，忍不住心痛鬧︰「我講過幾多萬次，叫你哋唔好踩呢度，點解講極你哋都唔聽、唔明？作為武指，我會覺得好慚愧。明知咁樣，都畀人整親嘅？」戴祖儀休息時慚愧落淚，強調自己並非不認真。林迪安像慈父般安慰她說︰「你唔係唔認真，我睇到你係好認真，但呢個受傷真係唔抵。」

張振朗、孔德賢與何慈茵則表現出色。錢嘉樂讚張振朗能帶動學員更積極面對挑戰︰「佢拍電視劇都開始係男一，但都願意放低身段，同新人一齊由零開始學。我覺得佢心態最好，覺得自己有啲嘢未夠就去學多啲。」張振朗談到對演藝事業的熱誠時數度哽咽︰「做呢行，着緊好重要。你鍾意先肯畀心機去做，我唔鍾意求求其其做完就算，件事做得點都好，都有得着、享受過程。」

（即時娛樂）