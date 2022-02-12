Ben Sir建議無綫捐地抗疫 為其他電視台起示範作用 (19:51)

本港第五波新冠疫情大爆發，今天（12日）新增1514宗新型冠狀病毒個案，包括1509宗屬本地感染，當中有17宗懷疑Delta個案、1419宗疑屬Omicron個案。另有逾1500宗初步陽性。

歐陽偉豪 （Ben Sir）在社交平台留言，建議無綫（TVB）捐地抗疫。他說︰「我身為無經理人、無助手的one man BEN，建議愛國愛港的TVB捐地抗疫，救國救港，例如：1. 露天停車場做檢測中心；2. 3個飯堂協力為長者做愛心飯盒；3. 16間錄影廠為全港學童提供網課廣播；4. 東張西望做追蹤部隊；5. 愛回家做心理紓緩外展部隊。TVB獲政府牌照，可以為其他電視台起示範作用。」

Ben Sir接受傳媒訪問時強調他是非常認真，認為既然政府呼籲私營機構幫忙提供地方做檢測場地，無綫作為政府發牌的私營機構，擁有大廠房、1號廠對出的停車場面積大，加上電視城位於人煙稀少、空氣好的將軍澳工業邨，應要予以幫忙。Ben Sir表示提出的第2至5點只是開玩笑，但第1點（露天停車場做檢測中心）就是認真的。他說︰「鬼叫幾個台，得佢地方最大。港台地方細，如果唔係建議埋港台。」

（即時娛樂）